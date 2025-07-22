Бывший муж критикует: что не понравилось Павлу Погребняку в жизни Марии?

Павел Погребняк строго отчитал бывшую жену Марию Погребняк

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк получила порцию критики от экс-супруга, футболиста Павла Погребняка. Что не понравилось спортсмену?

Фото: ВК-аккаунт Марии Погребняк by неизвестен is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк

Мария Погребняк в очередной раз показала, что её бывший муж и отец её троих сыновей присутствует в её жизни, несмотря на то, что она снова выла замуж и родила четвёртого ребёнка.

На видео Мария приходит в квартиру, где идёт ремонт и видит экс-супруга за работой. Он старательно красил стены.

"Опять Пога. И из Турции, как раз он вернулся", — написала под кадрами Мария.

Павел Погребняк оказался не в восторге от заграничных поездок бывшей жены. Он напомнил ей о горящих дедлайнах, так как не за горами 1 сентября, а квартира для её сыновей всё ещё не готова.

"Ты всë по Турциям разъезжаешь", — упрекнул Марию Павел.

Ранее Мария Погребняк заверила, что её нынешний муж не ревнует её к экс-супругу, несмотря на их публичный флирт.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.