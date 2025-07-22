Единственный актив — мужчина: жена Петросяна шокировала откровением о тайне их брака

Татьяна Брухунова, пятая супруга 79-летнего юмориста Евгения Петросяна, публично ответила на вопрос о почти полном отсутствии совместных фото в соцсетях.
Брак пары, заключённый в 2019 году, регулярно подвергается сомнениям в соцсетях.
В своём блоге Брухунова привела цитату модели Эмилии Вишневской: "Когда женщина выставляет напоказ только мужчину и отношения, часто у неё нет других достоинств. Возможно, она не реализована в карьере или увлечениях. Единственный "актив" — мужчина, вокруг которого крутится жизнь".
Этим объяснением 36-летняя супруга артиста ответила на критику о намеренном сокрытии Петросяна. Ранее Брухунову неоднократно осуждали за спорные публичные высказывания. Теперь же она подчеркнула ценность независимой идентичности вне статуса "жены знаменитости".
Пара сохраняет брак в условиях постоянного внимания. Отказ от демонстрации личной жизни стал их осознанным решением, направленным на защиту отношений от излишнего общественного вмешательства.
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).
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