Единственный актив — мужчина: жена Петросяна шокировала откровением о тайне их брака

Татьяна Брухунова объяснила отсутствие фото с Петросяном в соцсетях

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Татьяна Брухунова, пятая супруга 79-летнего юмориста Евгения Петросяна, публично ответила на вопрос о почти полном отсутствии совместных фото в соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евгений Петросян

Брак пары, заключённый в 2019 году, регулярно подвергается сомнениям в соцсетях.

В своём блоге Брухунова привела цитату модели Эмилии Вишневской: "Когда женщина выставляет напоказ только мужчину и отношения, часто у неё нет других достоинств. Возможно, она не реализована в карьере или увлечениях. Единственный "актив" — мужчина, вокруг которого крутится жизнь".

Этим объяснением 36-летняя супруга артиста ответила на критику о намеренном сокрытии Петросяна. Ранее Брухунову неоднократно осуждали за спорные публичные высказывания. Теперь же она подчеркнула ценность независимой идентичности вне статуса "жены знаменитости".

Пара сохраняет брак в условиях постоянного внимания. Отказ от демонстрации личной жизни стал их осознанным решением, направленным на защиту отношений от излишнего общественного вмешательства.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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