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Нет сил даже встать с кровати: шокирующее признание дочери Борисовой о борьбе с наследственной болезнью

Дочь Даны Борисовой пожаловалась на тяжёлые последствия терапии биполярного расстройства
1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

17-летняя Полина, дочь телеведущей Даны Борисовой, раскрыла подробности борьбы с биполярным расстройством.

Дана Борисова
Фото: instagram by личный аккаунт Даны Борисовой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дана Борисова

В личном Telegram-канале девушка призналась, что терапия даётся ей крайне тяжело из-за побочных эффектов препаратов.

"Когда я пью таблетки, нет сил даже с кровати встать. Приходится бороться с собой, чтобы просто покушать или голову помыть", — написала Полина.

При этом отказаться от лечения она не может — без лекарств начинаются панические атаки и маниакальные эпизоды.

Из-за ухудшения состояния дочь Борисовой была вынуждена вновь обратиться к специалистам. Напомним, в начале июля Полина уже попадала в больницу. Тогда она объяснила поклонникам, что в мае ей диагностировали циклотимию — лёгкую форму биполярного расстройства.

Девушка не исключает наследственный характер болезни: "Заболевание могло передаться от мамы". Сама Дана Борисова также страдает БАР. Полина подчеркнула, что долго избегала врачей.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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