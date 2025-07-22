Нет сил даже встать с кровати: шокирующее признание дочери Борисовой о борьбе с наследственной болезнью

17-летняя Полина, дочь телеведущей Даны Борисовой, раскрыла подробности борьбы с биполярным расстройством.
В личном Telegram-канале девушка призналась, что терапия даётся ей крайне тяжело из-за побочных эффектов препаратов.
"Когда я пью таблетки, нет сил даже с кровати встать. Приходится бороться с собой, чтобы просто покушать или голову помыть", — написала Полина.
При этом отказаться от лечения она не может — без лекарств начинаются панические атаки и маниакальные эпизоды.
Из-за ухудшения состояния дочь Борисовой была вынуждена вновь обратиться к специалистам. Напомним, в начале июля Полина уже попадала в больницу. Тогда она объяснила поклонникам, что в мае ей диагностировали циклотимию — лёгкую форму биполярного расстройства.
Девушка не исключает наследственный характер болезни: "Заболевание могло передаться от мамы". Сама Дана Борисова также страдает БАР. Полина подчеркнула, что долго избегала врачей.
Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.
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Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.