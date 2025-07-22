Угадала с презентом: Аврора Киба раскрывает, как подарок Лепсу стал его любимым

Аврора Киба рассказала, какой её подарок певец Григорий Лепс оценил со временем.
Аврора Киба обратила внимание на то, что Григорий Лепс всё чаще стал носить подаренную ему обувь. С подарком девушка не ошиблась, хотя поначалу артист не очень оценил презент.
"Эти тапки, кстати, я купила ему в прошлом году в Биаррице. Сначала ему, как всегда, не нравилось, что они не яркие — теперь стали любимыми", — похвасталась Аврора.
Киба и Лепс периодически обмениваются подарками. Аврора дарит жениху посуду, а он преподносит невесте сумки и ювелирные украшения.
Ранее Аврора Киба вышла в свет в колье из 899 бриллиантов. В роскошном украшении она появилась на концерте Григория Лепса.
Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе, род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).
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