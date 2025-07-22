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Угадала с презентом: Аврора Киба раскрывает, как подарок Лепсу стал его любимым

Аврора Киба подобрала Григорию Лепсу идеальный подарок
0:52
Шоу-бизнес

Аврора Киба рассказала, какой её подарок певец Григорий Лепс оценил со временем.

Певец Григорий Лепс с невестой Авророй Киба
Фото: ВК-аккаунт Григория Лепса by неизвестен is licensed under public doman
Певец Григорий Лепс с невестой Авророй Киба

Аврора Киба обратила внимание на то, что Григорий Лепс всё чаще стал носить подаренную ему обувь. С подарком девушка не ошиблась, хотя поначалу артист не очень оценил презент.

"Эти тапки, кстати, я купила ему в прошлом году в Биаррице. Сначала ему, как всегда, не нравилось, что они не яркие — теперь стали любимыми", — похвасталась Аврора.

Киба и Лепс периодически обмениваются подарками. Аврора дарит жениху посуду, а он преподносит невесте сумки и ювелирные украшения.

Ранее Аврора Киба вышла в свет в колье из 899 бриллиантов. В роскошном украшении она появилась на концерте Григория Лепса.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе, род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Аврора Киба подобрала Григорию Лепсу идеальный подарок
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