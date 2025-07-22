Ида Галич принимает новую дочку: что обещает её большая семья на пороге изменений?

Беременная Ида Галич взяла на воспитание дочку возлюбленного

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич рассказала, что дочка её жениха Олега Ледвича теперь живёт с ними вместе.

Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен is licensed under public doman Блогер Ида Галич с падчерицей

Ида Галич поведала, что семья её стремительно разрастается. Она отметила, что все жители её дома очень деликатно относятся к ней, учитывая, что она находится на поздних сроках беременности.

"Они разговаривают с животом, целуют сестрёнку через пузико, помогают", — объяснила звезда Интернета.

Ида пообещала сыну Лео и дочке возлюбленного Анюты, что будет любить всех одинаково даже после рождения малышки.

Блогер планирует собирать Аню в школу.

"Анюта снова отправляется грызть гранит науки", — отметила Ида.

Галич с распростёртыми объятиями приняла дочку жениха, отметив, что Олег прирождённый отец девочек. От него Ида тоже ждёт дочку.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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