Ида Галич принимает новую дочку: что обещает её большая семья на пороге изменений?

Блогер Ида Галич рассказала, что дочка её жениха Олега Ледвича теперь живёт с ними вместе.
Ида Галич поведала, что семья её стремительно разрастается. Она отметила, что все жители её дома очень деликатно относятся к ней, учитывая, что она находится на поздних сроках беременности.
"Они разговаривают с животом, целуют сестрёнку через пузико, помогают", — объяснила звезда Интернета.
Ида пообещала сыну Лео и дочке возлюбленного Анюты, что будет любить всех одинаково даже после рождения малышки.
Блогер планирует собирать Аню в школу.
"Анюта снова отправляется грызть гранит науки", — отметила Ида.
Галич с распростёртыми объятиями приняла дочку жениха, отметив, что Олег прирождённый отец девочек. От него Ида тоже ждёт дочку.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
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