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Какая загадка окружает возвращённую картину XVI века?

Найдено украденное 50 лет назад полотно женщины из Норфолка
3:37
Шоу-бизнес

Картина Мадонны с младенцем, написанная итальянским художником Антонио Соларио, известный как Ло Зиньяро ("цыган"), попала в руки женщины из Норфолка спустя полвека после кражи из музея в Италии.

Эрмитаж
Фото: commons.wikimedia.org by Netelo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эрмитаж

После долгих раздумий и убеждений адвоката искусства, работавшего бесплатно, Барбара де Дозса решила вернуть произведение в Муниципальный музей Беллуно, последний раз видевший картину в 1973 году.

Ранее женщина отказывалась возвращать полотно, несмотря на то, что оно значилось в списке наиболее разыскиваемых произведений полиции разных стран, включая Интерпол и итальянских карабинеров. Она утверждала свое право собственности, поскольку картина была приобретена её бывшим мужем бароном де Дозсом добросовестно вскоре после ограбления.

До развода супругов картина находилась в их доме в Ист-Баршэм, недалеко от Факенхэма, которое Генрих VIII называл своим "небольшим загородным дворцом". Другие произведения художника представлены в Национальной галерее Лондона.

Картину приобрел муниципалитет Беллуно в 1872 году, и столетием позже она оказалась среди нескольких похищенных полотен. Некоторые были найдены вскоре после кражи в Австрии, откуда муж де Дозса купил картину неизвестного происхождения.

Местонахождение картины оставалось неизвестным до 2017 года, когда де Дозса попыталась продать её через региональный аукцион, и её заметили представители Музея Беллуно.

К картине вернулась сама де Дозса в 2020 году, когда задержка с предоставлением документов британскими властями, вызванная карантинными мерами COVID, помешала итальянским властям представить необходимые доказательства.

За прошедшие годы ведущий специалист по искусству адвокат Кристофер Мариелло неоднократно пытался убедить женщину поступить правильно и вернуть картину Беллуно. Переговоры велись на безвозмездной основе, поскольку Мариелло хотел поддержать город Венето региона северной Италии, откуда родом его семья.

Первоначально де Дозса апеллировала к Закону Великобритании о сроках давности 1980 года, который признаёт законным владельцем лицо, купившее краденую вещь, если покупка была совершена независимо от факта кражи более шести лет назад.

Однако Мариелло назвал этот аргумент абсурдным, отметив, что включение картины в базы данных Интерпола и Карабинеров означало невозможность продажи, выставки или транспортировки полотна без риска конфискации.

Наконец, де Дозса согласилась передать картину Беллуно без условий.

Мариелло выразил благодарность страховой компании Arte Generali, чей вклад покрыл логистические расходы, хотя компания не имела отношения к этому делу. Без поддержки этой компании возвращение картины стало бы невозможным.

Оскару Де Пеллегрину, мэру Беллуно, возвращение картины кажется восстановлением части культурной идентичности и истории города.

Другая утраченная картина Мадонна с младенцем кисти итальянского художника XIX века Плачидо Фабриса также числится в базах данных Карабинеров.

Мариелло призывает общественность обращаться к нему, если кто-то обнаружит подобные картины в частных или публичных коллекциях.

Уточнения

Антонио Соларио (годы творчества 1502—1518), известный как Lo Zingaro (Цыган) — итальянский живописец Венецианской школы, работавший в Неаполе, области Марке и, предположительно, в Англии.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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