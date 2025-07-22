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Горе расцветает: шокирующее признание Ника Кейва о смерти сына и обретении прекрасного

Глубина боли: как утрата сына изменила мироощущение Ника Кейва
1:45
Шоу-бизнес » Зарубежный

Ник Кейв опубликовал откровенное письмо на своём сайте The Red Hand Files. Он размышляет о том, как изменилось его горе за десять лет после гибели 15-летнего сына Артура.

Ник Кейв
Фото: commons.wikimedia.org by Amelia Troubridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ник Кейв

Музыкант признаёт: боль не исчезла, но преобразилась.

"С возрастом горе расцветает. Оно становится не столько личной травмой, сколько поэтическим качеством бытия", — пишет Кейв.

Он отмечает, что люди учатся подчиняться горю. То, что кажется невыносимым, в итоге оказывается переносимым.

По словам Кейва, горе обрело глубину и многогранность. Оно кажется ему более интересным, творческим и даже прекрасным. Эта утрата научила его видеть в людях их хрупкость и глубину.

Трагедия привела к новому пониманию Бога. Для Кейва Бог стал способом чувствовать мир, а не объектом веры. Несмотря на боль, его отношение к жизни стало добрее и открытее. Он не чувствует недоверия или подозрительности к миру, хотя сердце "разрывается от боли за него".

Кейв подчёркивает: он не в отчаянии, депрессии и не озлоблен. Печаль стала его образом жизни. В этом состоянии есть место и смеху, и слезам, причём между ними "очень мало пространства". Это способ существовать в мире, любить его.

Музыкант также рассказал, что его жена Сьюзи Бик часто видит Артура во сне десятилетним мальчиком. Он просто молча приходит и сидит рядом.

"Прошло десять лет, а мы всё ещё живём внутри этого яркого, хрупкого центра шторма", — заключает Кейв.

Уточнения

Ник Кейв (англ. Nick Cave, полное имя Ни́колас Э́двард Кейв, англ. Nicholas Edward Cave; род. 22 сентября 1957) — австралийский рок-музыкант, поэт, писатель, автор музыки к фильмам, сценарист. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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