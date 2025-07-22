Дженнифер Лопес и её гастрономические капризы: что скрывает необычный райдер для концерта в Венгрии?

Дженнифер Лопес выдвинула неожиданные требования организаторам концерта в Будапеште

1:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и актриса Дженнифер Лопес удивила организаторов своих концертов в Венгрии необычным райдером.

Фото: ВК-аккаунт Дженнифер Лопес by неизвестен is licensed under public doman Певица Дженнифер Лопес

Выступление Джей Ло в Будапеште сопровождалось огромной подготовкой. Организаторы обеспечили поставку специальных продуктов питания и напитков из различных мест, чтобы удовлетворить изысканный вкус певицы. Они искали особые продукты не только в столице, но и за пределами города, обеспечивая удовлетворение гастрономических предпочтений звезды.

Одним из требований было обеспечение свежести с использованием минеральной воды Чорнел из Хорватья-Зиданьи в Васком медье. Другое требование заключалось в приготовлении пищи специально для неё шеф-поваром ресторана №42 в Эстергоме.

Шеф-повар Копаи Левенте позаботился о питании Дженнифер Лопес и её команды во время пребывания в Будапеште. Команда Джей Ло была очарована одним венгерским деликатесом — Дунайской галоушей, которая вошла в меню вместе с маслом, каперсами и икрой.

По слухам, Дженнифер Лопес не употребляет тяжёлую пищу и алкоголь, поэтому такие блюда ей не предлагались. Однако она попросила доставить спортивные снаряды в номер отеля. Певица прибыла в столицу Венгрии с большой командой, которая обеспечивала организацию зрелищного шоу и полное обслуживание поп-дивы.

Согласно информации Borsonline, команда остановится в одной из лучших люксовых гостиниц столицы, где, согласно слухам, забронировали два этажа для самой Дженнифер и её персонала.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.



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