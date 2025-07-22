От беременности до слепоты: как частная клиника разрушила здоровье жены Алибасова-младшего

Жизнь Арины Алибасовой, супруги Бари Алибасова-младшего, омрачена трагедией. Молодая мама полностью утратила зрение на ранее здоровый глаз.
Причиной стала череда врачебных ошибок в частной клинике Нижнего Новгорода. Проблемы начались с неверного ведения беременности. Имея проблемы с сетчаткой, Арина была допущена к естественным родам. Это привело к её разрыву.
После операции весной по восстановлению сетчатки начались сильнейшие боли. Лечащий врач проигнорировал жалобы пациентки. Осмотр отложили на полтора месяца.
Только КТ выявило ужасающую причину боли и потери зрения. Внутри глаза остались забытые во время операции медицинские материалы. Халатность оказалась фатальной.
Адвокат Юлия Вербицкая-Линник подтвердила: Арина написала заявление в полицию для проверки клиники. Также запрошены документы о лечении. В ближайшее время будет подан иск в суд.
"К сожалению, мы можем требовать лишь компенсацию. Зрение на этот глаз уже не вернуть", — цитирует правозащитницу kp.ru.
Ба́ри Кари́мович Алиба́сов (каз. Бари́ (Бауыржан) Кәрімұлы Әлібас, род. 6 июня 1947, Чарск) — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999).
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Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.