От беременности до слепоты: как частная клиника разрушила здоровье жены Алибасова-младшего

Иск к клинике: жена Алибасова-младшего требует компенсацию за необратимую слепоту

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Жизнь Арины Алибасовой, супруги Бари Алибасова-младшего, омрачена трагедией. Молодая мама полностью утратила зрение на ранее здоровый глаз.

Фото: commons.wikimedia.org by Бари Алибасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бари Алибасов

Причиной стала череда врачебных ошибок в частной клинике Нижнего Новгорода. Проблемы начались с неверного ведения беременности. Имея проблемы с сетчаткой, Арина была допущена к естественным родам. Это привело к её разрыву.

После операции весной по восстановлению сетчатки начались сильнейшие боли. Лечащий врач проигнорировал жалобы пациентки. Осмотр отложили на полтора месяца.

Только КТ выявило ужасающую причину боли и потери зрения. Внутри глаза остались забытые во время операции медицинские материалы. Халатность оказалась фатальной.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник подтвердила: Арина написала заявление в полицию для проверки клиники. Также запрошены документы о лечении. В ближайшее время будет подан иск в суд.

"К сожалению, мы можем требовать лишь компенсацию. Зрение на этот глаз уже не вернуть", — цитирует правозащитницу kp.ru.

Уточнения

Ба́ри Кари́мович Алиба́сов (каз. Бари́ (Бауыржан) Кәрімұлы Әлібас, род. 6 июня 1947, Чарск) — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999).



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