Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывший тренер "Зенита" рассказал, как приучить себя заниматься спортом
Конгрессмен Бэкон связал изменение позиции Трампа по Украине с влиянием Мелании
Хаски, стаффорд и ротвейлер оказались в списке часто бросаемых пород
Вот чем можно заразиться, просто открыв дверь или поздоровавшись
Профессиональный уход за волосами: вот что нужно знать каждому
Amond & Smith: платежи в Sohar International начали задерживаться в июне 2025 года
Каранкс таранит акул до смерти — биологи зафиксировали агрессию хищника
Гендиректор ИНЭУМ заявил о необходимости фабрики микропроцессоров в России
Врач Лапа: ряд продуктов усиливают аллергию после укуса насекомых

Любовь Успенская в ярости: почему она отказалась говорить с Ксенией Собчак?

Любовь Успенская отказала Ксении Собчак в интервью, назвав журналистку подставой
1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская категорически отказалась от общения с Ксенией Собчак.

Любовь Успенская
Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Гулямов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Любовь Успенская

Ответ последовал после публичного вызова от Telegram-канала "Алёна, блин!", где Собчак предложила коллегам спросить у любой звезды, почему та ещё не давала ей интервью. Выбор пал на Успенскую, и её реакция была резкой.

"Она подстава! Не дам интервью — не самый хороший человек", — заявила певица в опубликованном видео.

Конфликт корнями уходит в 2019 год, когда Успенская участвовала в шоу Собчак. Тогда в эфире обсуждались обвинения дочери певицы Татьяны Плаксиной в психологическом насилии.

После съёмок Успенская называла ведущую "холодной, циничной и безрассудной", а Собчак парировала, что лишь задавала "неудобные вопросы для прояснения ситуации".

Нынешний инцидент подтвердил, что взаимная неприязнь сохранилась. Успенская подчеркнула: её отказ — принципиальная позиция, связанная с недоверием к методам работы журналистки.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская исполнительница городских романсов и русского шансона. 

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Что посмотреть в Твери за один день: путевой дворец, набережная и центр города
Рецепт варенья без варки с крыжовником и лимоном — пошаговая инструкция
Сделай живот плоским за 3 недели: 5 упражнений, которые работают
Начался заморный период в Азовском море: что это значит для рыбаков
Эксперт по безопасности рассказал, как обезопасить ребенка от преступников через кодовое слово
Рита Дакота получила травму головы в инциденте с деревянной балкой на Бали
Муравьи покидают участок после обработки перцем и фенхелем
Политолог Баширов: Умеров поедет на переговоры по указанию Трампа
Учёные воссоздали укус ихтиозавров на основе томографии черепа
Названы растительные продукты, улучшающие качество сна — рекомендации Маховой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.