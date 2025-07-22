Певица Любовь Успенская категорически отказалась от общения с Ксенией Собчак.
Ответ последовал после публичного вызова от Telegram-канала "Алёна, блин!", где Собчак предложила коллегам спросить у любой звезды, почему та ещё не давала ей интервью. Выбор пал на Успенскую, и её реакция была резкой.
"Она подстава! Не дам интервью — не самый хороший человек", — заявила певица в опубликованном видео.
Конфликт корнями уходит в 2019 год, когда Успенская участвовала в шоу Собчак. Тогда в эфире обсуждались обвинения дочери певицы Татьяны Плаксиной в психологическом насилии.
После съёмок Успенская называла ведущую "холодной, циничной и безрассудной", а Собчак парировала, что лишь задавала "неудобные вопросы для прояснения ситуации".
Нынешний инцидент подтвердил, что взаимная неприязнь сохранилась. Успенская подчеркнула: её отказ — принципиальная позиция, связанная с недоверием к методам работы журналистки.
Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская исполнительница городских романсов и русского шансона.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.