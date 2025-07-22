Любовь Успенская в ярости: почему она отказалась говорить с Ксенией Собчак?

Любовь Успенская отказала Ксении Собчак в интервью, назвав журналистку подставой

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская категорически отказалась от общения с Ксенией Собчак.

Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Гулямов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Любовь Успенская

Ответ последовал после публичного вызова от Telegram-канала "Алёна, блин!", где Собчак предложила коллегам спросить у любой звезды, почему та ещё не давала ей интервью. Выбор пал на Успенскую, и её реакция была резкой.

"Она подстава! Не дам интервью — не самый хороший человек", — заявила певица в опубликованном видео.

Конфликт корнями уходит в 2019 год, когда Успенская участвовала в шоу Собчак. Тогда в эфире обсуждались обвинения дочери певицы Татьяны Плаксиной в психологическом насилии.

После съёмок Успенская называла ведущую "холодной, циничной и безрассудной", а Собчак парировала, что лишь задавала "неудобные вопросы для прояснения ситуации".

Нынешний инцидент подтвердил, что взаимная неприязнь сохранилась. Успенская подчеркнула: её отказ — принципиальная позиция, связанная с недоверием к методам работы журналистки.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская исполнительница городских романсов и русского шансона.



Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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