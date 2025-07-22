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ЧП на Бали: тяжёлая балка едва не убила Риту Дакоту при закрытии двери

Рита Дакота получила травму головы в инциденте с деревянной балкой на Бали
1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Рита Дакота сообщила о чрезвычайном происшествии в своём доме на Бали.

Бали, Индонезия
Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бали, Индонезия

При закрытии двери в гостевом санузле на голову артистки обрушилась массивная деревянная балка. В опубликованном в Instagram* посте Дакота описала симптомы: тошнота, тремор рук и крупная шишка.

"Удар был такой силы, что Фёдор (муж певицы) немедленно вызвал врачей. Хорошо, что травма пришлась на мою голову, а не на дочь Мию", — подчеркнула исполнительница.

Семилетняя дочь артистки в момент инцидента находилась с отцом — экс-супругом Дакоты Владом Соколовским, с которым певица прекратила общение после развода в 2018 году, сохранив возможность встреч ребёнка с отцом.

Медики подтвердили признаки сотрясения мозга. Дакота выразила негодование качеством строительных работ, ставших причиной происшествия. 

* Соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ и запрещённой

Уточнения

Рита Дакота (белор. Рыта Дакота), настоящее имя — Маргарита Сергеевна Белогай, в девичестве Герасимович (белор. Маргарыта Сяргееўна Герасімовіч; род. 9 марта 1990, Минск) — белорусская и российская певица, композитор и автор-исполнитель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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