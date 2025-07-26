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Зарубежные артисты в России: неужели концерты — это лишь повод увидеть Марго Овсянникову?

Марго Овсянникова уверена, что зарубежные артисты приезжают в Россию, чтобы увидеть её
1:15
Шоу-бизнес

На недавнем VK Fest Марго Овсянникова поделилась интересным мнением о зарубежных артистах, которые всё чаще выступают в России. По её словам, концерты для них — это не что иное, как повод, чтобы увидеть её.

Зрительный зал и сцена
Фото: unsplash.com by Chaz McGregor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зрительный зал и сцена

"Они едут-едут. Вы теперь знаете, что концерт — это всего лишь предлог. Они едут посмотреть на звезду номер один — Марго. Концерт для прикрытия. Они понимают, что я выберу только одного, а их много", — высказалась певица в беседе с Super.ru.

Марго также упомянула о Джастине Бибере, который недавно выпустил новый альбом после долгого перерыва. Она выразила желание спеть с ним, но её коллеги отнеслись к этой идее с юмором, надеясь, что это вдохновит её завершить карьеру. Впрочем, она не спешит уходить со сцены, ведь у неё полно грандиозных планов.

"Они смеялись и говорили: "Надеемся, Джастин Бибер вдохновит Марго и она тоже завершит карьеру". А вот Марго ведьма, она знала, она уже договорилась заранее, и Джастин Бибер вернулся. Так что то ли ещё будет", — подметила артистка, оставив интригу в воздухе.

Уточнения

Маргари́та Алекса́ндровна Овся́нникова (род. 21 марта 1996, Макеевка, Донецкая область, Украина), более известна под сценическим псевдонимом Margo — российская певица и блогер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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