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Прохор Шаляпин высказался об изменах Natan'а: дурная слава лучше отсутствия рекламы

Выбор между дурной славой и тишиной: откровенность Прохора Шаляпина
0:58
Шоу-бизнес

На минувшем VK Fest Прохор Шаляпин, известный своей любовью к эпатажу и открытостью, ответил на самый животрепещущий вопрос в беседе с Super.ru. Шоумен, не стесняясь, признался, что в непростом выборе между дурной славой, которую принесли Natan'у измены жене на шоу, и полугодовым отсутствием рекламы, он без колебаний выбрал бы первое.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

"Хайп, как у Natan'а. А что, разве плохо? Хайп — это вообще прекрасно. Как это полгода без рекламы? Ты что, меня нищим хочешь сделать?" — с улыбкой заявил Прохор.

Таким образом исполнитель в очередной раз продемонстрировал свою неординарную философию жизни, где публичность и постоянное присутствие в инфополе являются неотъемлемой частью успеха и благополучия. Для Прохора Шаляпина любая форма внимания лучше, чем его полное отсутствие.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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