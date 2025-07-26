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Татьяна Лазарева** заявила о деградации русского языка: что скрывают её слова?

Как изменения в обществе отражаются на русском языке: взгляд Татьяны Лазаревой**
Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева** (внесена Минюстом в список иноагентов и Росфинмониторингом — в список террористов и экстремистов) высказала мнение о том, что русский язык теряет своё богатство и выразительность на фоне текущих событий как внутри страны, так и за её пределами. По её словам, в последние годы россияне стали общаться иначе, и это изменение, по её мнению, не в лучшую сторону.

Татьяна Лазарева
Фото: commons.wikimedia.org by Igor Bartashov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Татьяна Лазарева

Лазарева** утверждает, что наблюдается явная деградация языка, которая становится заметной с каждым днём. Она считает, что такие изменения негативно сказываются на культуре общения и восприятии языка.

Стоит отметить, что в июле 2025 года Пресненский суд Москвы вынес решение о заочном аресте Лазаревой** в связи с делом, связанным с её статусом иностранного агента и уклонением от выполнения обязательств, предусмотренных российским законодательством. Об этом сообщает kp.ru.

Уточнения

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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