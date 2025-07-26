Ксения Собчак шокировала признанием: Иван Ургант — её неразделённая любовь

Неожиданное признание Собчак: тайная любовь к Урганту

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак сделала неожиданное признание, назвав шоумена Ивана Урганта своей "неразделённой любовью". В интервью Telegram-каналу Rocket Mag Собчак поделилась подробностями своих давних чувств к телеведущему, женатому на Наталье Кикнадзе.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ксения Собчак

На вопрос о мужчине, с которым у неё не сложились отношения, Собчак ответила с присущей ей прямотой.

"Дарю вам сенсацию. Иван Ургант. Я была всегда в него влюблена. Считаю, что он умный, самый интересный, симпатичный и с великолепным чувством юмора. Всегда мне нравился, ещё до жены Наташи. Моя тайная любовь. Но нет", — сказала Собчак.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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