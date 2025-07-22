Если бы дали тысячу жизней: Певец Витас трогательно поздравил свою 19-летнюю дочь Аллу

Певец Витас опубликовал в социальных сетях кадры с красавицей-дочкой.
Витас опубликовал в социальных сетях видео, на котором ему навстречу идёт взрослая дочь Алла. Девушке исполнилось 19 лет.
"Если бы мне дали тысячу жизней — я тысячу раз снова стал бы твоим папой", — написал артист под кадрами.
После этого отец и дочь трогательно обнялись.
У певца Витаса (настоящее имя артиста — Виталий Грачёв) трое детей: дочери Алла (2006 года рождения), Алиса (2021 года рождения) и сын Максим (2015 года рождения).
Ранее певец Витас обратился к своей школьной учительнице по географии, которая не верила в то, что он достигнет успеха в жизни.
Ви́тас (англ. Vitas; настоящее имя — Вита́лий Вла́дасович Грачёв; род. 19 февраля 1979, Даугавпилс, Латвийская ССР, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, актёр.
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