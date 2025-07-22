Анфиса Чехова разоблачила фейк: кто стоит за нападками на её репутацию

Возмущённая Анфиса Чехова заявила, что её оклеветали

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова опровергла новости о том, что она якобы призывала наказывать российских холостяков.

Фото: Инстаграм Анфисы Чеховой by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Анфиса Чехова

Анфиса Чехова записала в социальных сетях видео, на котором она возмущается по поводу запущенной в публичное поле новостной утки. Она заверила, что никогда не призывала отправлять неженатых мужчин на военную службу или в Сибирь. Звезда ТВ отметила, что таких инициатив не поступало ни от неё, ни от партии "Новые люди", которую она представляет.

"Публичного человека так легко оклеветать, присвоить ему чужие высказывания, создать фейковые новости и подпортить репутацию!" — выразила своё негодование знаменитость.

Она призвала подписчиков не верить в непроверенную информацию.

Ведущая отметила, что, несмотря на свою публичность, не намерена терпеть ложь и клевету. Чехова собирается добиваться справедливости и наказывать тех, кто распространил неверную информацию.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса.



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