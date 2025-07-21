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Инцидент на сцене Лондонской оперы: рогатые актёры устроили публичную драку

Показ оперы Трубадур в Лондоне обернулся грандиозной потасовкой
1:28
Шоу-бизнес

В Лондонской Королевской опере (Royal Opera House) при показе оперы "Трубадур" произошёл скандальный эпизод, вызывающий резонанс в соцсетях благодаря попавшей в Интернет записи, сообщает EADaily.

Зрительный зал
Фото: commons.wikimedia.org by Saggittarius A, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зрительный зал

По завершении спектакля, когда исполнители выстроились на авансцене для благодарственных поклонов публике, один из статистов неожиданно развернул флаг Палестины.

Из глубины сцены выбежал работник театра, попытавшийся немедленно изъять символику у актёра. Возникла небольшая драка, победителем из которой вышел актёр в рогеобразном головном уборе, сохранивший контроль над знаменем и оставшийся стоять на месте, демонстрируя полное спокойствие и молчаливо смотря на аудиторию.

За сценическими декорациями продолжались громкие возгласы сотрудников театра, направленные против провинившегося исполнителя, однако последний демонстративно игнорировал возмущение коллег, сосредоточенно наблюдая за зрителями. Другие актёры предпочли сделать вид, будто инцидент не заслуживает реакции, продолжая исполнять положенную традиционную церемонию для аплодисментов.

""Просто стоял там, не кланяясь и не крича. Невероятно",
— поделился впечатлениями посетивший спектакль зритель.

Пресс-секретарь Royal Opera House подчеркнул неприемлемость произошедшего акта. Он назвал инцидент самовольным поступком.

Уточнения

«Ко́вент-Га́рден» (Королевский театр в Ко́вент-Га́рдене, англ. Theatre Royal, Covent Garden) — театр в Лондоне, служащий местом проведения оперных и балетных спектаклей, публичная сцена Королевской оперы и Королевского балета.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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