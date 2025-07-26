Душа обязана трудиться: получивший звание заслуженного деятеля искусств России Константин Богомолов поделился своими планами

Константин Богомолов получил звание заслуженного деятеля искусств России — что это значит для его карьеры?

Известный российский режиссёр и руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов получил звание "Заслуженный деятель искусств России". В ответ на это событие, которое совпало с 50-летием драматурга, он поделился своими планами и размышлениями.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Дубинский, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Константин Богомолов

Цитата из Николая Заболоцкого, "Душа обязана трудиться", стала для Богомолова ключевым принципом. Он подчеркнул, что труд, как физический, так и духовный, является основой человеческого существования. Получение столь высокого звания, по его словам, лишь усиливает это стремление к работе и подтверждению своего мастерства.

"Душа обязана трудиться". Мне кажется, это самое главное, что должен делать человек — трудиться руками, трудиться душой, трудиться сердцем. Моя задача — работать и подтверждать это звание", — сказал режиссёр в беседе со "Звездой".

Уточнения

Константи́н Ю́рьевич Богомо́лов (род. 23 июля 1975, Москва) — российский театральный деятель, режиссёр театра и кино, театральный и киноактёр, поэт, драматург, сценарист, клипмейкер; заслуженный деятель искусств России (2025). Художественный руководитель Театра на Бронной с 2019 года.



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