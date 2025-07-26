Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые научились выявлять рак по крови задолго до появления симптомов
Лесные пожары на Кипре угрожают элитной вилле Аллы Пугачёвой в Лимасоле
Правильная гидратация влияет на восстановление и развитие мышц после тренировки — объясняют эксперты
Брэд Питт рассказал, как роль в Тельме и Луизе повлияла на его карьеру
Неожиданное признание Собчак: тайная любовь к Урганту
Фосфор и калий помогают луку созреть и лучше храниться
Неправильное кормление, отсутствие осмотров и обработок влияют на здоровье питомцев
Учёные продолжают пытаться расшифровать древнюю письменность цивилизации долины Инда
Китайский рынок открывается для российского животноводства: о чём договорились стороны

Душа обязана трудиться: получивший звание заслуженного деятеля искусств России Константин Богомолов поделился своими планами

Константин Богомолов получил звание заслуженного деятеля искусств России — что это значит для его карьеры?
Шоу-бизнес

Известный российский режиссёр и руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов получил звание "Заслуженный деятель искусств России". В ответ на это событие, которое совпало с 50-летием драматурга, он поделился своими планами и размышлениями.

Константин Богомолов
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Дубинский, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Константин Богомолов

Цитата из Николая Заболоцкого, "Душа обязана трудиться", стала для Богомолова ключевым принципом. Он подчеркнул, что труд, как физический, так и духовный, является основой человеческого существования. Получение столь высокого звания, по его словам, лишь усиливает это стремление к работе и подтверждению своего мастерства.

"Душа обязана трудиться". Мне кажется, это самое главное, что должен делать человек — трудиться руками, трудиться душой, трудиться сердцем. Моя задача — работать и подтверждать это звание", — сказал режиссёр в беседе со "Звездой".

Уточнения

Константи́н Ю́рьевич Богомо́лов (род. 23 июля 1975, Москва) — российский театральный деятель, режиссёр театра и кино, театральный и киноактёр, поэт, драматург, сценарист, клипмейкер; заслуженный деятель искусств России (2025). Художественный руководитель Театра на Бронной с 2019 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова
Последние материалы
Ученые научились выявлять рак по крови задолго до появления симптомов
Лесные пожары на Кипре угрожают элитной вилле Аллы Пугачёвой в Лимасоле
Правильная гидратация влияет на восстановление и развитие мышц после тренировки — объясняют эксперты
Брэд Питт рассказал, как роль в Тельме и Луизе повлияла на его карьеру
Неожиданное признание Собчак: тайная любовь к Урганту
Фосфор и калий помогают луку созреть и лучше храниться
Неправильное кормление, отсутствие осмотров и обработок влияют на здоровье питомцев
Учёные продолжают пытаться расшифровать древнюю письменность цивилизации долины Инда
Китайский рынок открывается для российского животноводства: о чём договорились стороны
Выбор эффекта наращивания ресниц зависит от формы глаз, объема и длины ресниц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.