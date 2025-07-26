Вдохновляющее заявление Клавы Коки на VK Fest: почему Россия — это место, куда хотят возвращаться

Почему Клава Кока уверена, что участники Интервидения 2025 захотят вернуться в Россию?

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На прошедшем VK Fest в "Лужниках" Клава Кока поделилась своими впечатлениями и планами. Певица, недавно назначенная одним из послов "Интервидения 2025", ответила на вопрос ведущего Прохора Шаляпина о том, что бы она хотела сказать участникам и зрителям международного музыкального конкурса.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клава Кока

По словам артистки, Россия всегда рада гостям и умеет принимать их с душой. Она выразила уверенность, что участники "Интервидения" захотят возвращаться сюда снова и снова, и вспомнила успешный опыт проведения крупных международных мероприятий, таких как Олимпиада и Чемпионат мира по футболу.

"Поэтому все, кто сюда приедут: приезжайте, влюбляйтесь! В нас, в наших очаровательных мужчин, в зрителей, в музыку, в голоса! Болеем за Shaman'а", — передаёт слова артистки Телеграм-канал "Звездач".

Напомним, что вместе с Клавой Кокой послом "Интервидения 2025" также стал Дима Билан.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.



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