Вдохновляющее заявление Клавы Коки на VK Fest: почему Россия — это место, куда хотят возвращаться

На прошедшем VK Fest в "Лужниках" Клава Кока поделилась своими впечатлениями и планами. Певица, недавно назначенная одним из послов "Интервидения 2025", ответила на вопрос ведущего Прохора Шаляпина о том, что бы она хотела сказать участникам и зрителям международного музыкального конкурса.
По словам артистки, Россия всегда рада гостям и умеет принимать их с душой. Она выразила уверенность, что участники "Интервидения" захотят возвращаться сюда снова и снова, и вспомнила успешный опыт проведения крупных международных мероприятий, таких как Олимпиада и Чемпионат мира по футболу.
"Поэтому все, кто сюда приедут: приезжайте, влюбляйтесь! В нас, в наших очаровательных мужчин, в зрителей, в музыку, в голоса! Болеем за Shaman'а", — передаёт слова артистки Телеграм-канал "Звездач".
Напомним, что вместе с Клавой Кокой послом "Интервидения 2025" также стал Дима Билан.
Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.
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