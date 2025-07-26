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Иосиф Пригожин разоблачает: современная музыка без мелодии и содержания — что нас ждёт?

Музыка, лишённая текста: Иосиф Пригожин о кризисе в музыкальной индустрии
1:24
Шоу-бизнес

В последнее время наблюдается явный интерес к творчеству таких исполнителей, как Надежда Кадышева и Татьяна Буланова. Иосиф Пригожин, известный музыкальный продюсер, считает, что этот тренд свидетельствует о растущей потребности аудитории в песнях, несущих глубокий смысл. По его мнению, современные композиции часто страдают от отсутствия мелодичности и содержательности, что обрекает их на забвение.

Иосиф Пригожин
Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иосиф Пригожин

Пригожин, хотя и признаёт наличие талантливых молодых артистов, отмечает, что сегодня в музыкальной индустрии доминируют биты и звуковые эффекты, а не мелодия, как это было раньше. Он подчёркивает, что возвращение к популярности Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой говорит о том, что даже молодёжь начинает ценить песни со смыслом.

"Я считаю, что великие песни останутся в истории, а новые треки в истории не останутся. Они как жвачка, пожевал, вкус закончился, выплюнул и пошел дальше. Сегодня одни никнеймы, не запомнишь имена людей, они обезличены. Вышли, потусовались, потанцевали, а дальше что? Раньше в песнях смысл был. В этой конструкции есть лирика, смысл, а в новом ничего нет", — заявил Пригожин в беседе с НСН.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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