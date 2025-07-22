Ирина Тонева раскрыла секрет: кто стал отцом в группе "Корни"

Ирина Тонева раскрыла, что бывший солист группы Корни Паша Артемьев стал отцом

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участница группы "Корни" Ирина Тонева поведала об отцовстве коллеги по "Фабрики звёзд".

Фото: ВК-аккаунт Павел Артемьев by неизвестен is licensed under public doman Певец Павел Артемьев

Ирина Тонева поведала, что экс-участник группы "Корни" Паша Артемьев впервые стал отцом.

В шоу "Переговорка" в беседе с продюсером Георгием Иващенко Тонева рассказала о планах на общий проект с певцом.

Она отметила, что долго откладывали совместную работу. Музыкант отдалился от творческой деятельности, так полностью посвятил себя семье и отцовстве.

"Уже пару лет, как он стал папой", — сообщила Тонева.

Ранее экс-солистка группы "Фабрика" Александра Савельева обвинила известного артиста в обмане.

Уточнения

«Фа́брика звёзд» — российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей, выходившее на разных российских телеканалах с 2002 по 2024 годы (с перерывами).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.