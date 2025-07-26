Жанна Агалакова* раскрывает секреты: почему американские школьники не знают о жертвах СССР

Жанна Агалакова* об американских школах: недостаток информации о роли СССР в войне

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Жанна Агалакова* (признана иноагентом в РФ), покинувшая Россию в 2022 году, выразила обеспокоенность по поводу того, как освещается Великая Отечественная война в американских школьных программах. Бывшая ведущая Первого канала отметила, что в США, по её наблюдениям, недостаточно внимания уделяется роли Советского Союза в победе над нацизмом и огромным человеческим потерям, понесённым СССР в годы Второй мировой войны.

Фото: unsplash.com by Aleksi Tappura, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Книги

Агалакова* поделилась своим опытом, когда пыталась объяснить своей дочери важность этих событий. Она задавала ей вопросы о том, кто одержал победу в войне, и хотела, чтобы девочка знала о 26 миллионах жизней, унесённых конфликтом, которые, по её мнению, не отражены в школьных материалах.

Журналистка также упомянула, что её дочь учится во французской школе в Нью-Йорке и, по её словам, не проявляет интереса к русским корням, предпочитая идентифицировать себя с итальянским наследием. Об этом сообщает "Лента.ру".

Уточнения

Жа́нна Леони́довна Агала́кова (род. 6 декабря 1965, Киров) — российская журналистка, корреспондентка, телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.