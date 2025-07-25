Филипп Киркоров раскрывает секрет амулета, связанного с Аллой Пугачёвой — правда или вымысел?

Киркоров признаётся о кристалле, связанном с Пугачёвой: экстравагантный образ и тайна

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров, по слухам, с нетерпением ждёт возвращения Аллы Пугачёвой в Россию. Говорят, что Примадонна планирует приехать с детьми и поселиться неподалёку от поп-короля. Возможно, именно поэтому Киркоров спешит завершить ремонт в своей квартире.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

На днях артист появился на VK FEST, где, несмотря на двухмесячное отсутствие на сцене, решил выступить. Он вышел перед публикой в эффектном костюме футуристического дизайна, украшенном синими пайетками и серебряными деталями. Образ дополняли стильная шляпа и блестящие ботинки, а на шее у него висел массивный амулет.

Журналисты не могли не спросить о значении этого украшения. Киркоров откровенно рассказал, что кристалл, который он носит, уникален и связывает его с бывшей супругой. По его словам, в мире существует всего два таких амулета, и второй принадлежит Алле Борисовне.

"Тогда этих амулетов было всего два в мире. Их было не достать. Первый — у меня, а второй — угадайте у кого. Один я подарил себе, а второй ей. Он приносит и счастье, и здоровье, и деньги", — сделал заявление о Примадонне артист.

Об этом сообщает "ТВ Центр".

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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