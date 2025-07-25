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Почему Марго Овсянникова считает бизнесмена идеальным партнёром? Ответ вас удивит!

Идеальный партнёр для Марго Овсянниковой: неожиданные предпочтения певицы
1:12
Шоу-бизнес

Марго Овсянникова, чьё имя часто мелькает в заголовках благодаря ярким выходкам и дружбе с поп-королём Филиппом Киркоровым, поделилась своими представлениями об идеальном партнёре.

Мужская рука в кожаной перчатке с часами
Фото: unsplash.com by Joshua Reddekopp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужская рука в кожаной перчатке с часами

Вопреки ожиданиям, певица заявила, что не видит рядом с собой другого представителя шоу-бизнеса. По её мнению, в семье должна быть только одна звезда, и она не готова делить внимание публики с возлюбленным. Марго подчеркнула, что предпочла бы видеть рядом с собой успешного бизнесмена, а не коллегу по сцене.

Кроме того, артистка высказала довольно необычную точку зрения на критику в свой адрес. Она считает, что негативные комментарии — это мощный стимул для развития. По словам Марго, отсутствие хейта говорит о том, что её творчество не вызывает достаточно сильных эмоций, а значит, и зависти. Она уверена, что именно злость и зависть окружающих являются показателем успеха.

"Хейт — это самый сильный бустер. Поэтому, ребят, если у вас нет хейта — вы что-то делаете не так. Это правда", — приводит слова певицы Super.ru.

Уточнения

Маргари́та Алекса́ндровна Овся́нникова (род. 21 марта 1996, Макеевка, Донецкая область, Украина), более известна под сценическим псевдонимом Margo — российская певица и блогер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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