Музыка 90-х на пике популярности: как Татьяна Буланова завоёвывает сердца новой аудитории?

Татьяна Буланова снова радует молодёжь: секреты её популярности

Татьяна Буланова, звезда 90-х, вновь на пике популярности. Её песни, которые когда-то звучали из каждого утюга, сегодня находят отклик у молодёжи, которая активно включает их в свои плейлисты. Интерес к её творчеству заметно возрос, и молодые слушатели стали частыми гостями на её концертах.

Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Буланова

В интервью Regions певица отметила, что ей приятно видеть, как её музыка продолжает жить и привлекать внимание новой аудитории. Она связывает этот феномен с тем, что многие хиты 90-х и начала 2000-х часто используются в современных фильмах и сериалах, что, в свою очередь, пробуждает интерес у молодёжи.

Буланова с радостью замечает, что на её выступлениях стало больше молодых людей. Она признаётся, что это вызывает у неё чувство гордости, ведь теперь на её музыке растёт новое поколение.

"Я просто привыкла, что многие люди мне признаются, что выросли на моих хитах. Даже мой супруг об этом мне говорил, но теперь на моих хитах, получается, растёт современная молодежь. Что ж, лестно!" — поделилась артистка.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса.



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