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Дочь Сергея Лазарева идёт в школу: как певец обеспечивает ей лучшие условия за 2,25 миллиона

Элитная гимназия за 2,25 миллиона: что ожидает дочь Сергея Лазарева
0:57
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев готовится к важному событию в жизни своей дочери. В этом году малышка, появившаяся на свет благодаря суррогатному материнству, впервые переступит порог школы. Певец, стремясь обеспечить наследнице наилучшее образование, выбрал для неё престижное учебное заведение.

Сергей Лазарев
Фото: commons.wikimedia.org by AleWi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лазарев

По информации издания Kp.ru, речь идёт об элитной гимназии, где стоимость обучения за первый класс составит внушительную сумму — 2 миллиона 250 тысяч рублей. В дальнейшем Сергей сможет воспользоваться скидкой в 10% на последующие годы обучения.

Интересно, что старший сын артиста также является учеником этой гимназии и в этом году переходит в пятый класс.

Особым удобством для учеников этой школы является возможность не носить учебники домой — всё необходимое для занятий хранится непосредственно в школе.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Элитная гимназия за 2,25 миллиона: что ожидает дочь Сергея Лазарева
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