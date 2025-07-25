Дочь Сергея Лазарева идёт в школу: как певец обеспечивает ей лучшие условия за 2,25 миллиона

Сергей Лазарев готовится к важному событию в жизни своей дочери. В этом году малышка, появившаяся на свет благодаря суррогатному материнству, впервые переступит порог школы. Певец, стремясь обеспечить наследнице наилучшее образование, выбрал для неё престижное учебное заведение.
По информации издания Kp.ru, речь идёт об элитной гимназии, где стоимость обучения за первый класс составит внушительную сумму — 2 миллиона 250 тысяч рублей. В дальнейшем Сергей сможет воспользоваться скидкой в 10% на последующие годы обучения.
Интересно, что старший сын артиста также является учеником этой гимназии и в этом году переходит в пятый класс.
Особым удобством для учеников этой школы является возможность не носить учебники домой — всё необходимое для занятий хранится непосредственно в школе.
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.
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