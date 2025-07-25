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Иосиф Пригожин шокирован: Прохор Шаляпин на руках поднял его жену Валерию — как отреагировал продюсер?

Иосиф Пригожин рассказал о шокирующем инциденте на VK Fest с Прохором Шаляпиным и Валерией
1:10
Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин поделился своими впечатлениями от инцидента на VK Fest, где певец Прохор Шаляпин позволил себе поднять на руки его жену, певицу Валерию. Пригожин, комментируя ситуацию, отметил, что был удивлён таким поведением артиста.

Иосиф Пригожин
Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иосиф Пригожин

"Я был за рулём. Мы приехали с Валерией на VK Fest. Я не успел выйти из машины, как он на руки Валерию взял. Я офигел просто! Я хотел ему сказать, что Валерия ещё по возрасту тебе не подходит, но не успел, потому что уже пошли по дорожке", — рассказал Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org.

Пригожин намекнул на то, что Шаляпин, по его мнению, пользуется популярностью у женщин старшего возраста, в то время как его супруга Валерия к таковым не относится. Примечательно, что именно Пригожин когда-то заметил талант Шаляпина, который тогда выступал под другим именем. Вместе с композитором Виктором Дробышем они предложили Шаляпину образ ухажёра за состоятельными дамами, что, как оказалось, принесло ему известность.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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