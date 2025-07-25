Ольга Бузова раскрыла секрет стойкости: что изменилось в её жизни?

Изменения Ольги Бузовой: как стойкость помогла справиться с трудностями

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На прошедшем VK Fest, одном из самых ожидаемых и зрелищных мероприятий года, журналисты Super.ru пообщались с Ольгой Бузовой. В ходе интервью певица поделилась своими мыслями о переменах в себе. Ольга рассказала, что недавно обнаружила в себе ценное качество — стойкость перед лицом трудностей.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

Бузова призналась, что раньше крайне эмоционально реагировала абсолютно на всё, что не всегда приводило к хорошим последствиям. Теперь она стала замечать в себе большее спокойствие.

"Раньше любая ситуация вызывала у меня ком в горле. Я бы в любом случае решала проблемы, но всё через эмоции. Но эти эмоции разрушают. Есть проблема — её нужно решить. В этом году как будто какое-то такое приятное взросление случилось, приятная мудрость и такая любовь к себе и к окружающему миру", — похвасталась Ольга приобретённым навыком.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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