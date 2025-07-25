Иосиф Пригожин и Валерия раскрыли секреты идеального загородного отдыха — вот как они проводят выходные без дачи

VK Fest завершился, оставив после себя яркие впечатления и эксклюзивные моменты. Журналистам Super.ru удалось пообщаться с известной парой — Иосифом Пригожиным и Валерией, которые поделились любопытными деталями своей семейной жизни.
Валерия рассказала о своих предпочтениях в проведении выходных. Оказывается, пара не владеет загородным домом, и певица объяснила это стремлением избежать долгих пробок. Однако это не мешает им наслаждаться загородным отдыхом.
"У нас есть друзья, у которых есть дачи, и, слава богу, они нас приглашают, ждут, и мы по воскресеньям в любое время года приезжаем", — поделилась Валерия.
Во время таких вылазок супруги предпочитают активный и интеллектуальный досуг, например, им очень нравится игра Codenames.
Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.
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