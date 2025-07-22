Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные воссоздали укус ихтиозавров на основе томографии черепа
Названы растительные продукты, улучшающие качество сна — рекомендации Маховой
Йога, пилатес и прогулки помогают справиться с тревожностью и улучшают настроение
Этапы строительства дома под ключ — рекомендации генерального директора ГК РУБКОФФ
Виктория Боня объяснила, почему подделать покорение Эвереста нельзя
Фармацевт Кардаш объяснил правила деления таблеток и приема капсул
Генетики из Копенгагенского университета создали тест для прогнозирования ожирения у детей
Глава Европейского климатического фонда предложила ввести налог на биткойн и ИИ
Вассерман объяснил цель введения в школах предмета «духовно-нравственная культура России»

Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет: что она на самом деле думала о свадьбе Брэда Питта с Дженнифер Энистон?

Гвинет Пэлтроу о свадьбе Брэда Питта: что она действительно чувствовала?
1:10
Шоу-бизнес » Зарубежный

Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт состояли в отношениях с 1994 года после съёмок фильма "Семь". Пара рассталась в 1997 году, а в 2000 году Питт женился на Дженнифер Энистон.

Гвинет Пэлтроу
Фото: commons.wikimedia.org by MingleMediaTVNetwork, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гвинет Пэлтроу

Согласно предстоящей биографии "Гвинет: Биография", выход которой запланирован на 29 июля, Пэлтроу восприняла эту новость негативно. В сентябре 2000 года на кинофестивале в Торонто актриса отказалась публично комментировать свадьбу бывшего парня.

Однако, как сообщает книга, близким Пэлтроу откровенно призналась, что была "опечалена" известием о бракосочетании. По данным издания Us Weekly, опубликовавшего выдержки, она также заявляла друзьям о "ужасном вкусе на женщин" у Питта.

Ранее, во время съёмок "Эммы" в 1996 году, Пэлтроу, по сведениям биографии, говорила коллегам о несовместимости с Питтом, приводя в пример различия в воспитании, и выражала симпатии к Хью Гранту. Тогда же пара планировала свадьбу, но планы не реализовались.

Уточнения

Гви́нет Кейт Пэ́лтроу Ма́ртин (англ. Gwyneth Kate Paltrow Martin [ˈɡwɪnɨθ ˈpæltroʊ]; род. 27 сентября 1972, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен, певица и писательница. 

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Вассерман объяснил цель введения в школах предмета «духовно-нравственная культура России»
Прохор Шаляпин поддержал Валю Карнавал в непростой ситуации
Депутат Колесник: Украина усиливает переговорные позиции атаками под Курском
США и Канада конфликтуют из-за пиломатериалов: что ждёт рынок строительных материалов
Ошибки в уходе за волосами: вот что нельзя делать для сохранения их здоровья
Гвинет Пэлтроу о свадьбе Брэда Питта: что она действительно чувствовала?
FIE допустила российских фехтовальщиков к ЧМ-2025 в нейтральном статусе
Анализ 74 кухонь в Европе показал: большинство бактерий неопасны для человека
Рекомендация специалистов: менять масло в автомате каждые 40–60 тысяч км
Кошки выражают привязанность через позы, голос и выбор места сна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.