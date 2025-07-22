Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет: что она на самом деле думала о свадьбе Брэда Питта с Дженнифер Энистон?

Гвинет Пэлтроу о свадьбе Брэда Питта: что она действительно чувствовала?

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт состояли в отношениях с 1994 года после съёмок фильма "Семь". Пара рассталась в 1997 году, а в 2000 году Питт женился на Дженнифер Энистон.

Фото: commons.wikimedia.org by MingleMediaTVNetwork, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гвинет Пэлтроу

Согласно предстоящей биографии "Гвинет: Биография", выход которой запланирован на 29 июля, Пэлтроу восприняла эту новость негативно. В сентябре 2000 года на кинофестивале в Торонто актриса отказалась публично комментировать свадьбу бывшего парня.

Однако, как сообщает книга, близким Пэлтроу откровенно призналась, что была "опечалена" известием о бракосочетании. По данным издания Us Weekly, опубликовавшего выдержки, она также заявляла друзьям о "ужасном вкусе на женщин" у Питта.

Ранее, во время съёмок "Эммы" в 1996 году, Пэлтроу, по сведениям биографии, говорила коллегам о несовместимости с Питтом, приводя в пример различия в воспитании, и выражала симпатии к Хью Гранту. Тогда же пара планировала свадьбу, но планы не реализовались.

Уточнения

Гви́нет Кейт Пэ́лтроу Ма́ртин (англ. Gwyneth Kate Paltrow Martin [ˈɡwɪnɨθ ˈpæltroʊ]; род. 27 сентября 1972, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен, певица и писательница.



Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.



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