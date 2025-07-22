Язык как отражение общества: сбежавшая из РФ Татьяна Лазарева* заявила о печальной судьбе русского языка

Телеведущая Татьяна Лазарева*, покинувшая Россию после начала СВО и обосновавшаяся в Испании, высказалась о состоянии русского языка.
Она заявила, что язык стремительно беднеет. Это мнение прозвучало в разговоре с журналисткой Жанной Агалаковой*.
Лазарева отметила, что изменения видны в повседневной речи людей. По её словам, язык лишь внешне усложняется, а на деле это проявление "тупости". Ведущая считает, что русский язык деградирует прямо на глазах.
Однако Агалакова не поддержала позицию собеседницы. Журналистка указала на естественную тенденцию всех языков к упрощению. Она не согласилась с оценкой этого процесса как обеднения.
* Обе собеседницы внесены Минюстом России в реестр иноагентов. Лазарева также значится в реестре экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.
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