Секреты счастья: Селена Гомес делится откровением к 33-летию — вот что она сказала фанатам

Перед своим 33-летием Селена Гомес обратилась к поклонникам с откровенным посланием в соцсетях.
Артистка заявила, что прошедший год стал для неё "самым прекрасным в жизни", выразив глубокую признательность за неизменную поддержку.
Гомес подчеркнула, что обязана этим счастьем своим фанатам, поблагодарив их за любовь, совместное преодоление трудностей и внимание к её жизни. Контекст намекает, что ключевым событием периода стала помолвка певицы с продюсером Бенни Бланко.
Вступая в новый год, Селена выразила волнение и надежду на будущее, пообещав делиться с поклонниками новыми моментами и продолжать совместное "путешествие".
Завершила послание словами: "Безумно люблю вас всех". Многомиллионная фан-база звезды традиционно поддержала её откровение.
Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, предприниматель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Для тренировки рук не нужен тренажёрный зал — достаточно пары гантелей и 15 минут. Эксперт рассказала, как качать мышцы дома и не стоять на месте.