Секреты счастья: Селена Гомес делится откровением к 33-летию — вот что она сказала фанатам

Селена Гомес поблагодарила фанатов накануне 33-летия за самый прекрасный год

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Перед своим 33-летием Селена Гомес обратилась к поклонникам с откровенным посланием в соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Anthony Quintano from Westminster, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Селена Гомес

Артистка заявила, что прошедший год стал для неё "самым прекрасным в жизни", выразив глубокую признательность за неизменную поддержку.

Гомес подчеркнула, что обязана этим счастьем своим фанатам, поблагодарив их за любовь, совместное преодоление трудностей и внимание к её жизни. Контекст намекает, что ключевым событием периода стала помолвка певицы с продюсером Бенни Бланко.

Вступая в новый год, Селена выразила волнение и надежду на будущее, пообещав делиться с поклонниками новыми моментами и продолжать совместное "путешествие".

Завершила послание словами: "Безумно люблю вас всех". Многомиллионная фан-база звезды традиционно поддержала её откровение.

Уточнения

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, предприниматель.



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