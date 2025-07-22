Раненый, но не убитый: Мерзликин раскрыл чувства после развода в Сибири

Андрей Мерзликин, недавно переживший развод после почти 20 лет брака, решил сменить обстановку и отправился в Сибирь.
Актёр проводит время в Иркутске, где делится кадрами своего отдыха в социальных сетях. На опубликованных фото Мерзликин запечатлён во время прогулок по городу в повседневной одежде — чёрной футболке, бежевых брюках и кедах.
Одно из изображений актёр сопроводил лаконичным, но выразительным комментарием о своём нынешнем состоянии души в форме диалога: "- Молодой и свободный? — Не, раненый, но не убитый".
Напомним, развод Мерзликина с психологом Анной Осокиной, с которой он воспитывал четверых детей и чей брак считался образцовым, был официально оформлен в День семьи, любви и верности. Пара рассталась цивилизованно, без публичных скандалов или взаимных упреков, не раскрывая причин своего решения.
Андре́й Ильи́ч Мерзли́кин (род. 24 марта 1973, Калининград, Московская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр и телеведущий.
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