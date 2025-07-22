Раненый, но не убитый: Мерзликин раскрыл чувства после развода в Сибири

Как развод изменил Андрея Мерзликина: искренние размышления актёра

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Андрей Мерзликин, недавно переживший развод после почти 20 лет брака, решил сменить обстановку и отправился в Сибирь.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Андрей Мерзликин и Анна Осокина

Актёр проводит время в Иркутске, где делится кадрами своего отдыха в социальных сетях. На опубликованных фото Мерзликин запечатлён во время прогулок по городу в повседневной одежде — чёрной футболке, бежевых брюках и кедах.

Одно из изображений актёр сопроводил лаконичным, но выразительным комментарием о своём нынешнем состоянии души в форме диалога: "- Молодой и свободный? — Не, раненый, но не убитый".

Напомним, развод Мерзликина с психологом Анной Осокиной, с которой он воспитывал четверых детей и чей брак считался образцовым, был официально оформлен в День семьи, любви и верности. Пара рассталась цивилизованно, без публичных скандалов или взаимных упреков, не раскрывая причин своего решения.

Уточнения

Андре́й Ильи́ч Мерзли́кин (род. 24 марта 1973, Калининград, Московская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр и телеведущий.



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