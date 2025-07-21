Прохор Шаляпин шокировал признанием: как он отреагировал на слова Успенской о возрасте

Прохор Шаляпин отреагировал на отказ Любови Успенской флиртовать из-за возраста

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Певец Прохор Шаляпин отреагировал на заявление Любови Успенской, отказавшей ему во флирте по причине возраста.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

В комментарии для Общественной Службы Новостей Шаляпин назвал слова коллеги шуткой, подчеркнув её прекрасное чувство юмора.

Музыкант признался, что не обиделся на формулировку "не первой свежести", с иронией согласившись: "Да, я теперь старичок". Он отметил, что обожает Успенскую и уважает её решение, чтобы не перекрывать путь более молодым поклонникам.

При этом Шаляпин заявил, что последует совету певицы и будет искать спутницу жизни постарше себя. Однако артист сразу оговорился, что его сердце в настоящее время занято, и он не стремится к новым романам, даже с состоятельными дамами старшего возраста.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская исполнительница городских романсов и русского шансона.



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