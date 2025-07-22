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Перфекционизм и серьёзность: чем Валерия и Пригожин раздражают друг друга?

Валерия и Пригожин назвали взаимные раздражители в 20-летнем браке
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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на музыкальном фестивале VK Fest  рассказали о гармонии в своих отношениях, длящихся более двух десятилетий.

Иосиф Пригожин
Фото: wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Иосиф Пригожин

Несмотря на взаимную нежность, супруги честно признали существование привычек, которые их раздражают.

Иосиф Пригожин отметил, что его периодически выводит из себя перфекционизм супруги. Валерия в ответ посоветовала мужу относиться к жизни проще фразой "Расслабься и плыви по течению".

Со своей стороны, певица призналась, что её раздражает излишняя серьёзность Иосифа. При этом оба подчеркнули, что основой их союза остается позитивный настрой и умение концентрироваться на хорошем.

Супруги подтвердили, что поддерживают друг друга в поддержании эмоционального баланса.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен. Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики (2025).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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