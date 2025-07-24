Мосгорсуд решает судьбу квартиры Ларисы Долиной: потеряет ли она снова свой дом?

Ларисе Долиной предстоит снова бороться за свою квартиру

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В конце марта текущего года Лариса Долина, известная своими хитами, казалось бы, одержала победу в непростой судебной тяжбе. После того как артистка стала жертвой мошенников, ей удалось вернуть свою московскую квартиру. Однако, как выяснилось позже, эта победа оказалась временной.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина

Александр Хаминский, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, пояснил, что, несмотря на возвращение жилья, Лариса Долина обязана выплатить внушительную сумму в 112 миллионов рублей Полине Лурье. Именно Лурье приобрела апартаменты у певицы. Сама Полина Лурье позже заявила, что деньги, уплаченные за недвижимость, ей так и не были возвращены.

Теперь же стало известно, что ситуация получила новое развитие. Мосгорсуд назначил заседание на 8 сентября, чтобы проверить законность возвращения квартиры Ларисе Долиной. По информации ТАСС, существует вероятность, что популярная исполнительница может во второй раз лишиться своей роскошной недвижимости.

Напомним, что летом 2024 года Лариса Долина оказалась втянута в мошенническую схему. В результате обмана у певицы было похищено около 120 миллионов рублей. Под влиянием злоумышленников артистка продала свою элитную квартиру в Москве. Теперь же, похоже, ей предстоит вновь бороться за своё имущество.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).



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