Развод или кризис? Близкие Михаила Ефремова раскрыли истину о его браке

Слухи о разводе Михаила Ефремова: что на самом деле происходит в браке?

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Близкие Михаила Ефремова категорически опровергли распространившиеся 21 июля слухи о его разводе с женой Софьей Кругликовой.

Фото: wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Михаил Ефремов

Источники, знакомые с ситуацией, подчёркивают, что официальных заявлений в суд не поступало.

Однако собеседники kp.ru не отрицают глубокого кризиса в отношениях пары. По их словам, брак давно переживает сложный период, сопровождающийся постоянными скандалами и периодами раздельного проживания.

"Отношения периодически напряжённые, люди то вместе, то в ссоре — но это не означает развод", — пояснил источник.

В театральной среде основной версией возможного будущего разрыва называют слухи о романе Ефремова с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой, его коллегой по "Современнику".

Пока ни сам актёр, ни его возможная избранница эти предположения не комментировали.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.



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