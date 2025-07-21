Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасность для науки: сотрудники NASA обсуждают катастрофические последствия будущих сокращений
Эффективные методы избавления от неприятных запахов в холодильнике: проверенные рецепты
Спрей для ремонта шин позволяет проехать до 150 км после прокола
Идеальный список культур для посева в августе
5 удивительных гаджетов для укладки волос, которые сэкономят ваше время
Поставки китайского пива в РФ достигли $17,9 млн за 6 месяцев
Бузова пошутила по поводу своего выпирающего животика
Фитнес-тренер рекомендовал тренироваться в жару только утром или вечером
Онищенко предупредил об опасности купания в природных водоёмах

Развод или кризис? Близкие Михаила Ефремова раскрыли истину о его браке

Слухи о разводе Михаила Ефремова: что на самом деле происходит в браке?
0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Близкие Михаила Ефремова категорически опровергли распространившиеся 21 июля слухи о его разводе с женой Софьей Кругликовой.

Михаил Ефремов
Фото: wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Ефремов

Источники, знакомые с ситуацией, подчёркивают, что официальных заявлений в суд не поступало.

Однако собеседники kp.ru не отрицают глубокого кризиса в отношениях пары. По их словам, брак давно переживает сложный период, сопровождающийся постоянными скандалами и периодами раздельного проживания.

"Отношения периодически напряжённые, люди то вместе, то в ссоре — но это не означает развод", — пояснил источник.

В театральной среде основной версией возможного будущего разрыва называют слухи о романе Ефремова с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой, его коллегой по "Современнику".

Пока ни сам актёр, ни его возможная избранница эти предположения не комментировали.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта

Как выглядит жизнь, когда твой дом на отвесной скале, а до школы — по лестнице в облака? Реальные истории китайских деревень, где всё не так просто.

Китайские семьи продолжают жить в горных деревнях и домах, выдолбленных в скалах
Исследователи называют Гуанчжоу и Ухань ведущими промышленными центрами Китая
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Последние материалы
Спрей для ремонта шин позволяет проехать до 150 км после прокола
Идеальный список культур для посева в августе
5 удивительных гаджетов для укладки волос, которые сэкономят ваше время
Поставки китайского пива в РФ достигли $17,9 млн за 6 месяцев
Бузова пошутила по поводу своего выпирающего животика
Фитнес-тренер рекомендовал тренироваться в жару только утром или вечером
Онищенко предупредил об опасности купания в природных водоёмах
Низкокалорийная французская выпечка: 3 варианта для здорового перекуса
Телефон постоянно отвлекает? Бывший руководитель Google дал совет по развитию внимания
США вводят 30% пошлины на экспорт из ЕС с 1 августа — заявление Трампа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.