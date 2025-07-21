Развод или кризис? Близкие Михаила Ефремова раскрыли истину о его браке

Близкие Михаила Ефремова категорически опровергли распространившиеся 21 июля слухи о его разводе с женой Софьей Кругликовой.
Источники, знакомые с ситуацией, подчёркивают, что официальных заявлений в суд не поступало.
Однако собеседники kp.ru не отрицают глубокого кризиса в отношениях пары. По их словам, брак давно переживает сложный период, сопровождающийся постоянными скандалами и периодами раздельного проживания.
"Отношения периодически напряжённые, люди то вместе, то в ссоре — но это не означает развод", — пояснил источник.
В театральной среде основной версией возможного будущего разрыва называют слухи о романе Ефремова с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой, его коллегой по "Современнику".
Пока ни сам актёр, ни его возможная избранница эти предположения не комментировали.
Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.
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