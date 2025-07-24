Детство Ольги Бузовой: секреты её школьной жизни, о которых никто не знал

В детстве Ольга Бузова, ныне известная певица, телеведущая и актриса, была совсем другой. Она вспоминает себя прилежной школьницей, для которой похвала была лучшей наградой. Ольга признаётся, что ради одобрения учителей она не жалела сил и всегда доводила начатое до конца.
Особенно хорошо ей давались сочинения, несмотря на некоторые грамматические ошибки. Будущая звезда легко выражала свои мысли на бумаге.
"У меня очень красивый слог," — сказала она в беседе с НСН, подчёркивая, что самостоятельно ведёт свои социальные сети.
Среди любимых авторов Ольга выделяет Фёдора Достоевского. Она вспоминает, как при поступлении в университет писала сочинение по его знаменитому роману "Преступление и наказание". В целом детство она описывает как период упорства и стремления к совершенству, где главной мотивацией была похвала.
"Видимо, у меня с детства заложилось желание стараться через слёзы. Я никогда не бросала ничего на полпути", — заключила артистка.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
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