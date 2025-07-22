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Ты принадлежишь нам: шокирующее признание 20-летней модели о нападении мажоров в Дубае

Жестокое нападение на модель Марии Ковальчук в Дубае: кто виноват?
1:29
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Модель Мария Ковальчук впервые детально рассказала о жестоком нападении на неё в Дубае минувшей весной.

Мария Ковальчук
Фото: VK Видео by канал "Осторожно: Собчак", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Ковальчук

Девушка, найденная тогда тяжело изувеченной, указала на виновников — молодых людей из обеспеченных семей, Артёма и Александра, живущих в эмирате на деньги родителей.

В интервью Ксении Собчак девушка пояснила, что после просыпа рейса в Таиланд знакомый Артём пригласил её в свой отельский номер, пообещав совместный перелёт на частном самолёте.

Изначально общение было мирным, но после употребления крепкого алкоголя и, предположительно, наркотиков, настроение мужчин резко изменилось. Они стали агрессивными, разбивали бутылки, забрали её паспорт и заявили: "Ты принадлежишь нам. Будем делать всё, что хотим".

Когда Ковальчук, испугавшись, попыталась сбежать через балкон и затем вырвалась на улицу, парни погнались за ней. Девушка спряталась в недостроенном здании, где, по её словам, потеряла сознание от удара по голове.

Она предполагает, что её либо избили, либо сбросили вниз, опасаясь разоблачения их угроз. Следующее воспоминание — обращение за помощью к проезжавшей машине.

Тяжёлые травмы потребовали длительной реанимации. По словам модели, Артём и Александр не работают и не учатся, проводя дни в развлечениях на родительские средства.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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