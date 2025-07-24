Шура мечтает о возрождении популярности: что думает о Кадышевой и Булановой?

Известный певец Шура не скрывает своего восхищения и даже некоторой зависти к тому, как Надежда Кадышева сумела завоевать сердца современной молодёжи. Как передаёт НСН, артист прокомментировал недавний всплеск интереса к творчеству Кадышевой.
Напомним, что песни Надежды Кадышевой стали настоящими хитами в социальных сетях, появляясь в вирусных роликах. Это привело к тому, что её концерты теперь собирают полные залы, а среди зрителей преобладает молодёжь.
Шура открыто заявил, что мечтает о подобном успехе и ждёт, когда пробьёт час возрождения его популярности.
"Я очень люблю Кадышеву. Уникально у неё получилось заинтересовать молодёжь. Сейчас такое же получается у Татьяны Булановой. Я всё жду свой момент, конечно…" — рассказал он.
Певец также положительно отозвался о возрождении интереса к музыке 90-х годов. По мнению Шуры, песни того периода отличаются мелодичностью и осмысленными текстами, лишёнными "маразма".
Шура́ или Shura (стилизованно как $hura; настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Медве́дев; род. 20 мая 1975, Новосибирск) — российский эстрадный певец и автор песен.
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