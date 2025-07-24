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Шура мечтает о возрождении популярности: что думает о Кадышевой и Булановой?

Почему песни 90-х снова на пике популярности? Шура делится своими мыслями
1:08
Шоу-бизнес

Известный певец Шура не скрывает своего восхищения и даже некоторой зависти к тому, как Надежда Кадышева сумела завоевать сердца современной молодёжи. Как передаёт НСН, артист прокомментировал недавний всплеск интереса к творчеству Кадышевой.

Надежда Кадышева
Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Швец, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Надежда Кадышева

Напомним, что песни Надежды Кадышевой стали настоящими хитами в социальных сетях, появляясь в вирусных роликах. Это привело к тому, что её концерты теперь собирают полные залы, а среди зрителей преобладает молодёжь.

Шура открыто заявил, что мечтает о подобном успехе и ждёт, когда пробьёт час возрождения его популярности.

"Я очень люблю Кадышеву. Уникально у неё получилось заинтересовать молодёжь. Сейчас такое же получается у Татьяны Булановой. Я всё жду свой момент, конечно…" — рассказал он.

Певец также положительно отозвался о возрождении интереса к музыке 90-х годов. По мнению Шуры, песни того периода отличаются мелодичностью и осмысленными текстами, лишёнными "маразма".

Уточнения

Шура́ или Shura (стилизованно как $hura; настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Медве́дев; род. 20 мая 1975, Новосибирск) — российский эстрадный певец и автор песен.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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