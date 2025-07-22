Рэпер Matrang (Алан Хадзарагов) был обнаружен в закрытом реабилитационном центре психо-наркологического профиля на территории аэропорта Внуково.
Как сообщает Telegram-канал Mash, на лечение артист поступил ещё в январе 2024 года и остаётся там до сих пор.
Как сообщает источник, изначально Хадзарагов прошёл 28-дневный VIP-курс в наркологической клинике стоимостью 650 тысяч рублей, включавший комплексные анализы и терапию. Однако врачи выявили у него не только тяжёлую зависимость, но и признаки психического расстройства, что потребовало перевода в специализированное закрытое учреждение.
В текущем реабилитационном коттедже Matrang содержится вместе с 25 пациентами в условиях строгой изоляции от внешнего мира. Программа предусматривает лишь один короткий телефонный звонок в неделю, а её стоимость для семей пациентов начинается от 150 тысяч рублей.
По словам сестры рэпера, он не покинет центр даже к осени. Перед госпитализацией поведение артиста вызывало вопросы: в соцсетях он публиковал странные ролики, где появлялся с выбритыми бровями, полностью обритой головой и позволял себе резкую критику коллег.
Matrang (рус. Матра́нг; настоящее имя — Алан Аркадьевич Хадзарагов; род. 20 апреля 1995, Владикавказ) — российский музыкант, певец и рэпер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как выглядит жизнь, когда твой дом на отвесной скале, а до школы — по лестнице в облака? Реальные истории китайских деревень, где всё не так просто.