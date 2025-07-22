Выбрил брови и замолчал: тайная реабилитация Matrang в элитном рехабе раскрыта

Рэпер Matrang находится в закрытой реабилитации под Москвой уже полтора года

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Рэпер Matrang (Алан Хадзарагов) был обнаружен в закрытом реабилитационном центре психо-наркологического профиля на территории аэропорта Внуково.

Фото: commons.wikimedia.org by Douglas P Perkins, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Госпитал

Как сообщает Telegram-канал Mash, на лечение артист поступил ещё в январе 2024 года и остаётся там до сих пор.

Как сообщает источник, изначально Хадзарагов прошёл 28-дневный VIP-курс в наркологической клинике стоимостью 650 тысяч рублей, включавший комплексные анализы и терапию. Однако врачи выявили у него не только тяжёлую зависимость, но и признаки психического расстройства, что потребовало перевода в специализированное закрытое учреждение.

В текущем реабилитационном коттедже Matrang содержится вместе с 25 пациентами в условиях строгой изоляции от внешнего мира. Программа предусматривает лишь один короткий телефонный звонок в неделю, а её стоимость для семей пациентов начинается от 150 тысяч рублей.

По словам сестры рэпера, он не покинет центр даже к осени. Перед госпитализацией поведение артиста вызывало вопросы: в соцсетях он публиковал странные ролики, где появлялся с выбритыми бровями, полностью обритой головой и позволял себе резкую критику коллег.

Уточнения

Matrang (рус. Матра́нг; настоящее имя — Алан Аркадьевич Хадзарагов; род. 20 апреля 1995, Владикавказ) — российский музыкант, певец и рэпер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.