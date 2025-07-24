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728 тысяч рублей за роскошные мгновения: как Григорий Лепс удивил свою избранницу в Черногории

Григорий Лепс и Аврора Киба: незабываемый отпуск в Черногории за 728 тысяч рублей
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Шоу-бизнес

Григорий Лепс и его юная избранница Аврора Киба провели незабываемый отпуск в Черногории. Выбор пал на фешенебельный отель One&Only Portonovi, предлагающий гостям виллы премиум-класса, изысканные рестораны и спа-центры, соответствующие мировым стандартам. Из окон открывается захватывающий вид на Адриатику.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

По информации, полученной Telegram-каналом "Звездач", за несколько дней отдыха в этом райском уголке Лепсу пришлось выложить кругленькую сумму в размере примерно 728 тысяч рублей. Известно, что на территории виллы, где остановилась пара, имеется собственный бассейн.

Ранее Аврора Киба признавалась, что когда-то давно, задув свечи на торте в свой день рождения, загадала романтические отношения с Григорием Лепсом.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе (груз. გრიგორი ლეფსვერიძე); род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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