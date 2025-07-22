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Стыдно до сих пор: Бузова шокировала откровением о поступке перед родителями

Ольга Бузова раскаялась в юношеском бунте против родителей
1:28
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Во время выступления на VK Fest 2025 в зоне Super Country Club Ольга Бузова откровенно рассказала о поступке, который продолжает вызывать у неё боль и стыд.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

Размышляя о жизненном опыте, звезда подчеркнула, что совершать ошибки — естественная часть человеческого существования, поскольку никто не учит нас жить идеально.

Главным сожалением Бузовой стал эпизод юности, когда она, стремясь к свободе, ушла из дома после конфликта с родителями, не одобрявшими её выбор. Артистка призналась, что тогда, будучи студенткой университета, считала себя вправе принимать такие решения, особенно из-за запретов на личную жизнь.

С ностальгией Бузова вспомнила, как отчаянно доказывала свою взрослость фразами вроде "Я уже большая!", хотя сейчас ей не хватает той родительской заботы, когда мама зовёт к столу или не отпускает гулять без компота.

Самостоятельная жизнь быстро показала свою суровость, и вскоре Ольга, не справившись с трудностями, в слезах попросила родителей забрать её обратно.

Особенную боль, по словам Бузовой, ей до сих пор причиняет осознание материнских слёз и переживаний из-за того поступка. Однако звезда с радостью отметила, что со временем им удалось преодолеть все разногласия, и сейчас её отношения с родителями наполнены теплом и взаимопониманием.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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