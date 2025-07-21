Неожиданное признание Шамана: кто стал его главным ориентиром в профессии?

На юбилейном VK Fest в Москве Ярослав Дронов (Шаман) ответил на вопрос о значимых мнениях в профессии.
Певец неожиданно кратко заявил, что для него важно лишь мнение его лучшего друга — Григория Лепса.
Это откровение прозвучало накануне важного события в карьере артиста. Уже 20 сентября Шаман выступит на международном конкурсе "Интервидение" в Москве.
Он исполнит там свою композицию "Прямо к сердцу". Клип на эту песню Дронов представил в своём Telegram-канале, назвав его космически красивым и по-земному тёплым.
Также артист приоткрыл завесу тайны и заверил, что искренне любит свою избранницу Екатерину Мизулину. По его словам, они задумываются о свадьбе, однако их отношения только в начале развития.
Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.
Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе (груз. გრიგორი ლეფსვერიძე); род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.
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