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Языковая полиция в действии: за русские песни Верки Сердючки оштрафовали концертного директора

Штраф за русский язык: суд постановил наказать организатора концерта Верки Сердючки
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бориспольский суд Киевской области назначил административное наказание директору концертного комплекса.

верка сердючка
Фото: nagi.ee by Indrek Galetin is licensed under The copyright holder of this file, uploaded earlier to Nagi, allows anyone to use it for any purpose, provided that the copyright holder is properly attributed
верка сердючка

Причиной стало выступление артиста Андрея Данилко (Верка Сердючка), исполнившего 13 июня две песни на русском языке.

Руководителя оштрафовали на 425 гривен (около 10 долларов) за нарушение порядка проведения концертов. Дополнительно ему назначили судебный сбор в 605 гривен (15 долларов). Заседание прошло без присутствия обвиняемого.

Поводом для дела стало обращение омбудсмена по языку Тараса Кременя. После концерта он требовал от полиции привлечь Сердючку за нарушение языкового законодательства.

Однако позже Кремень уточнил, что сам артист ответственности не понесёт. Санкции коснулись исключительно организатора мероприятия, признанного судом виновным.

Уточнения

Ве́рка Сердю́чка — сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко с 1991 года.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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