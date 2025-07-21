Языковая полиция в действии: за русские песни Верки Сердючки оштрафовали концертного директора

Бориспольский суд Киевской области назначил административное наказание директору концертного комплекса.
Причиной стало выступление артиста Андрея Данилко (Верка Сердючка), исполнившего 13 июня две песни на русском языке.
Руководителя оштрафовали на 425 гривен (около 10 долларов) за нарушение порядка проведения концертов. Дополнительно ему назначили судебный сбор в 605 гривен (15 долларов). Заседание прошло без присутствия обвиняемого.
Поводом для дела стало обращение омбудсмена по языку Тараса Кременя. После концерта он требовал от полиции привлечь Сердючку за нарушение языкового законодательства.
Однако позже Кремень уточнил, что сам артист ответственности не понесёт. Санкции коснулись исключительно организатора мероприятия, признанного судом виновным.
Ве́рка Сердю́чка — сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко с 1991 года.
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