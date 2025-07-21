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27-летняя дочь Якубовича раскрыла, как популярность отца разрушила её детство

Дочь Якубовича Варвара Видо рассказала о детской травле из-за славы отца
1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Варвара Видо, 27-летняя дочь Леонида Якубовича, заявила, что столкнулась с ненавистью в Сети буквально с детства. Причиной стала оглушительная популярность её отца, наложившая тяжёлый отпечаток на её жизнь.

Леонид Якубович
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Якубович

В новом интервью подчеркнула: многие, кто ненавидит Якубовича, автоматически переносят негатив на неё. Другие, обожая отца, отвергают саму Варвару. Особенно тяжело было осознавать, что ненавидят не за поступки, а просто за факт рождения в известной семье.

В школьные годы Видо остро реагировала на сетевые нападки в свой и отцовский адрес. Это привело к серьёзному нервному срыву и глубокой депрессии. С годами дочь шоумена выработала иной подход к травле.

Сейчас она научилась не принимать злобные комментарии близко к сердцу. Понимая, что критика не имеет к ней отношения, Варвара просто блокирует оскорбления. Она удаляет их, чтобы оградить своих подписчиков от негатива.

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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