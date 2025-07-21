Музыка стала фоновой! Киркоров обрушился с критикой на современные хиты

Народный артист России Филипп Киркоров выступил с жёсткой критикой современной музыки.
На пресс-конференции в рамках фестиваля VK Fest он заявил, что она утратила прежнюю смысловую нагрузку и значимость.
По словам певца, музыка перестала быть искусством с посылом, превратившись в фон. Об этом пишет ТАСС.
"Раньше музыка не была фоновой, в неё вкладывали определённый смысл", — подчеркнул Киркоров, сославшись на свою богатую биографию как основание для таких суждений.
Артист привёл в пример свой хит "Я эту жизнь тебе отдам", выпущенный в 2007 году и недавно вернувшийся в чарты. Успех этой композиции он объяснил именно наличием глубины и эмоций.
"В ней есть жизнь", — заявил Киркоров, противопоставляя старую работу нынешним тенденциям.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.
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