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Музыка стала фоновой! Киркоров обрушился с критикой на современные хиты

Киркоров о современной музыке: почему она потеряла смысл?
0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист России Филипп Киркоров выступил с жёсткой критикой современной музыки.

Филипп Киркоров, российский отбор на Детское Евровидение 2016
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров, российский отбор на Детское Евровидение 2016

На пресс-конференции в рамках фестиваля VK Fest он заявил, что она утратила прежнюю смысловую нагрузку и значимость.

По словам певца, музыка перестала быть искусством с посылом, превратившись в фон. Об этом пишет ТАСС.

"Раньше музыка не была фоновой, в неё вкладывали определённый смысл", — подчеркнул Киркоров, сославшись на свою богатую биографию как основание для таких суждений.

Артист привёл в пример свой хит "Я эту жизнь тебе отдам", выпущенный в 2007 году и недавно вернувшийся в чарты. Успех этой композиции он объяснил именно наличием глубины и эмоций.

"В ней есть жизнь", — заявил Киркоров, противопоставляя старую работу нынешним тенденциям.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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