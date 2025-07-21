Мария Захарова и рэпер Птаха: самая неожиданная музыкальная коллаборация

Мария Захарова готовит музыкальную коллаборацию с рэпером Птахой

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась информацией о сотрудничестве в рамках совместного музыкального проекта вместе с рэп-исполнителем Птахой.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Мария Захарова

Мария Захарова раскрыла подробности во время общения с представителями СМИ на мероприятии фестиваля VK Fest.

"Это действительно коллаборация с Птахой. Недели две назад уже было предварительное демо", — поделилась информацией Мария.

Представитель МИД РФ призналась, что такой творческий союз стал для неё чем-то новым.

Захарова объяснила, что пишет традиционные лиричные тексты, тогда как Птаха выдаёт речетативы. Рэп-подачу исполнителя она назвала своеобразной манерой.

Дипломат отметила, что только публика сможет дать оценку их совместному музыкальному проекту.

Конкретную дату выхода итогового творческого продукта Захарова предпочла пока оставить в секрете

Уточнения

Сотру́дничество или коллабора́ция — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.