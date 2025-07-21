Мария Захарова и рэпер Птаха: самая неожиданная музыкальная коллаборация

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась информацией о сотрудничестве в рамках совместного музыкального проекта вместе с рэп-исполнителем Птахой.
Мария Захарова раскрыла подробности во время общения с представителями СМИ на мероприятии фестиваля VK Fest.
"Это действительно коллаборация с Птахой. Недели две назад уже было предварительное демо", — поделилась информацией Мария.
Представитель МИД РФ призналась, что такой творческий союз стал для неё чем-то новым.
Захарова объяснила, что пишет традиционные лиричные тексты, тогда как Птаха выдаёт речетативы. Рэп-подачу исполнителя она назвала своеобразной манерой.
Дипломат отметила, что только публика сможет дать оценку их совместному музыкальному проекту.
Конкретную дату выхода итогового творческого продукта Захарова предпочла пока оставить в секрете
Сотру́дничество или коллабора́ция — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей.
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