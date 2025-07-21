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Мария Захарова и рэпер Птаха: самая неожиданная музыкальная коллаборация

Мария Захарова готовит музыкальную коллаборацию с рэпером Птахой
1:00
Шоу-бизнес

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась информацией о сотрудничестве в рамках совместного музыкального проекта вместе с рэп-исполнителем Птахой.

Мария Захарова
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мария Захарова

Мария Захарова раскрыла подробности во время общения с представителями СМИ на мероприятии фестиваля VK Fest.

"Это действительно коллаборация с Птахой. Недели две назад уже было предварительное демо", — поделилась информацией Мария.

Представитель МИД РФ призналась, что такой творческий союз стал для неё чем-то новым.

Захарова объяснила, что пишет традиционные лиричные тексты, тогда как Птаха выдаёт речетативы. Рэп-подачу исполнителя она назвала своеобразной манерой.

Дипломат отметила, что только публика сможет дать оценку их совместному музыкальному проекту.

Конкретную дату выхода итогового творческого продукта Захарова предпочла пока оставить в секрете

Уточнения

Сотру́дничество  или коллабора́ция — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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