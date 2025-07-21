Музыка или политика: почему Бурановские бабушки счастливы в чёрном списке Украины

Музыкальный коллектив "Бурановские бабушки" обрадовала новость о том, что он пополнили список украинского сайта "Миротворец".
Продюсер финалистов "Евровидения" "Бурановских бабушек" Ксения Рубцова объяснила, что певческий коллектив гордится тем, что из внесли в базу украинского сайта "Миротворец"*.
Ранее Олег Газманов раскритиковал "Евровидение".
Весть о попадании в "чёрный список" застала бабушек в Новгородской области, где коллектив сейчас выступает с гастролями.
"На нас обратила внимание Украина, значит, мы всё правильно делаем и будем продолжать это делать", — цитирует слова Рубцовой издание "Абзац".
"Бурановским бабушкам" на Украине поставили в вину их концерты на территориях Крыма и Донбасса.
Группа "Бурановские бабушки" появлялась в клипе, созданном для полуфинала конкурса "Евровидения", проходившего в Швейцарии. Это было воспринято русскоязычной аудиторией как призыв России вернуться на европейский песенный конкурс.
*признан экстремистским и запрещен на территории РФ.
«Бура́новские ба́бушки» (удм. Брангуртысь песянайёс) — российская музыкальная фольклорная группа из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, получившая известность благодаря исполнению хитов известных российских и зарубежных исполнителей на родном удмуртском языке.
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